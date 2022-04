Odavalt ja lihtsalt: ära kuluta raha poetortillade peale, tee need murdosa kulu eest kodus!

Jahu tuleb panna kaussi ja sinna peale kallata toesoe vesi. Konsistents peab olema nagu üks korralik tainas – mitte liiga vesine ega mitte liiga kuiv. Sõtkuma peab korralikult. Algul jääb tainas käte külge kinni kui liim, kuid ajaga hakkab see näppude küljest lahti tulema ja muutub töödeldavaks tainapalliks. Kui tundub, et tainast on piisavalt sõtkutud ja kuskile kinni see enam otseselt ei jää, tuleb see mässida kile sisse ja vähemalt pooleks tunniks puhkama jätta. Sedasi rahuneb jahus olev gluteen maha ja tainast on võimalik lahti rullida.

Kui tortilla välja rullitud, tuleb see pannile visata. Kasuta mittenakkuvat panni ja ära pane sellele õli. Pann peab olema puhas ja tulikuum. Prae tortillat pannil kuni see natukene paisuma hakkab ja on näha, et panni vastu olev külg on küpsenud. Siis keera tortilla ümber ja prae teist külge. Nüüd hakkab sinu tortilla metsikult paisuma ning järsku kukub see kokku. See on hea märk, sest siis on tortilla valmis.