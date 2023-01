ETTEVAATUST ⟩ See süütuna näiv argitegevus võib muuta kodu suureks hallituspesaks

Toas kuivavad rõivad loovad soodsa kasvupinnase hallitusele ja seentele, selgub Inglismaal avaldatud uuringust. Kokkupuude hallitusega võib aidata kaasa astma ja allergiate tekkel, vahendab The Sun. Ühtlasi süvendab see haigust neil, kel juba on astma. Mõned hallitusseened võivad toota aga sedavõrd mürgiseid mükotoksiine, et võivad põhjustada seedehäireid või suisa närvisüsteemi kahjustust.

Iseäranis ohtlik on märgade riiete kuivatamine talveperioodil, mil toas on nii või naa tavapärasest rohkem märgi rõivaid. Riideid tuleks võimaluse korral kuivatada kas värske õhu käes õues, rõdul või pesukuivatis. Kui need mugavused puuduvad, tuleb jälgida, et ruumis oleks piisavalt hea ventilatsioonisüsteem ning et riiete kogus ei oleks ülemäära suur.