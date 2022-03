SUPERTOIT ⟩ Värske uuring avaldab mitu head põhjust, miks võiksid rohkem avokaadot süüa

Eksperdid leidsid, et üks avokaado nädalas (mis vastab kahele portsjonile) näib vähendavat südame isheemiatõve (arterite lubjastumisest tingitud südame verevarustuse probleem) riski 21 protsendi võrra. Avokaado asendamine samaväärse koguse oliiviõli, pähklite või mõne muu taimse rasvallikaga ei anna uuringu kohaselt pooltki nii head tulemust kui avokaado, vahendab The Mirror.

Ka mitmed varasemad uuringud on tõestanud, et avokaado, milles on vähe küllastunud rasvu, ent vägagi palju küllastumata rasvu, mõjub meie südamele hästi. Küllastumata rasvad aitavad vähendada halva kolesterooli taset, hoides hea kolesterooli taseme normis. Avokaados on ühtlasi ka palju erinevaid toitaineid ja antioksüdante, mis aitavad ennetada põletikke. Lisaks sisaldab see rohkelt kiudaineid ning muid organismile olulisi vitamiine ja mineraalaineid, sealhulgas magneesiumi ning C-, E- ja K-vitamiini.