PILDID ⟩ Üks miljonist! Pirital otsib omanikku uhke juugendstiilis villa

Kolmandal korrusel on kinotuba ja neljandal asub suur avar pööning, mis on võimalik tubadeks ehitada. Maja terrassilt ning rõdudelt avaneb erakordne vaade Pirita jõele. Lisaks on veel hoovis suur soojustatud kuur kuhu mahub veel üks auto, kuuril on nii teine korrus kui ka kelder.