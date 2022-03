KÕVA SÕNA ⟩ Peegelsaunasid valmistav Eesti iduettevõte pälvis maineka disainiauhinna

Red Dot on üks suurimaid disainikonkursse maailmas, mida on korraldatud juba üle 60 aasta. Haljas Houses’i poolt väljatöötatud peegelsaun pälvis auhinna enesehoolitsuse, heaolu ning ilu valdkonnas.

«Maailma mainekaim disainiauhind on meile ääretult oluline tunnustus ja kvaliteedimärk. Kindlasti annab auhind meie saunadele lisaväärtust ning on oluliseks argumendiks eksportturgudele sisenemisel,» lausus Haljas Houses tegevjuht Otto Täht.

Haljas Houses toodab kaheksanurkseid peegelsaunasid, millel on silmapaistev disain ning mis sobivad oma olemuselt paljudesse majapidamistesse. «Kaheksanurkne klaasseinadega disain pakub panoraamvaadet ümbritsevale ning tekitab sellega mõnusalt avara mulje, jättes sauna kasutajale peegelklaasidega siiski täieliku privaatsuse. Toodet disainides pidasime silmas nii sauna head väljanägemist, kasutusmugavust kui ka materjalide kvaliteeti, kuid samas ka paigaldusmugavust,» selgitas Täht.

Näiteks ei vaja saun vundamenti ehk on kergesti teisaldatav ning mahub merekonteinerisse, muutes toote saatmise üle maailma tunduvalt mugavamaks. Peegelsaunasid on paigaldatud nii Eestis hoovi ja terrassile kui ka ühe villa katusele Hispaanias.

Sauna valmistamisel kasutatakse vaid äärmiselt kvaliteetseid materjale, millest ligi 90 protsenti pärineb Eestist. «Algusest peale oli meie soov kasutada võimalikult palju kohalikku ehitusmaterjali, aidates seeläbi kaasa Eesti ettevõtlusele. Nii klaaspaketid, termopuit kui ka keris ja juhtautomaatika on Eesti tootjatelt. Vaid 10 protsenti komponentidest pärinevad välispartneritelt, millele me Eestis samaväärset alternatiivi ei leidnud,» selgitas tegevjuht.

Lisaks sellele on saunas sees eriti kasutajasõbralik ja kvaliteetne HUUM elektrikeris, mille juhtpult UKU on samuti võitnud Red Dot auhinna. Nii on sauna kütmine ja kasutamine muutunud lihtsamaks ja mugavamaks kui kunagi varem.