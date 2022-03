PILK PEALE ⟩ Metsakohin ja linnulaul! Keibu lahe läheduses on müüa ülimõnus pesapaik

2014. aastal valminud elamu asub eemal suuremast linnakärast. Heas seisukorras hoone on ehitatud kvaliteetsetest ning valdavalt looduslikest materjalidest. Kodusoojust jagavad siin ökonoomne õhk-vesi põrandaküte ja elutuppa paigaldatud puiduküttega kamin.

Maja on osaliselt kahekorruseline, selle esimeselt korruselt leiab läbi maja kulgeva planeeringuga elutoa-köök-söögitoa, maja teises tiivas asub mõnus koduspaa, millest ei puudu ka saunakompleks. Lisaks on siin dušš ja WC. Teine korrus on kahe magamistoa päralt.