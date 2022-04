EKSPERT ⟩ Ukraina sõja taustal otsivad eestlased võimalikult kaugemas Euroopa otsas turvalist sadamat

Jaanus Lauguse sõnul tuleb igal tööpäeval vähemalt paar-kolm sellist päringut. «Peamiselt on need heal järjel inimesed, kes on ise Vene aega näinud ning otsivad oma perele selle kordumise kaitseks turvalisemat elukohta. Kui viimased paar aastat tõusis tänu koroonale ning piirangutele huvi Eesti suvilate vastu, siis nüüd otsitakse uue trendina võimalikult kaugemas Euroopa otsas turvalist sadamat,» ütles Laugus.

Hispaania lõunarannik on tema sõnul nii kliima, kultuuri kui heade ühenduste tõttu selgelt eestlaste jaoks välismaal esimene valik. «Praegu elab ainult ainuüksi Hispaania Marbella piirkonnas 300 Eesti peret ja see arv on kasvamas,» ütles Laugus ja lisas, et ta ise suundus Hispaaniasse kinnisvaraga tegelema 2014. aastal ja see otsus oli osaliselt seotud Krimmi annekteerimisega.

Hispaania lõunarannikul algavad mugavustega korterite hinnad 150 000 ning privaatse krundi ja basseiniga villad, 600-700 tuhandest. Eestlaste huvi on olnud seinast seina ning Laugus soovitab esmalt üürida mõni pind pikemaks ning tutvuda kohalike oludega ja alles seejärel teha põhjalikemaid otsuseid.