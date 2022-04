NÄDALA RETSEPTID ⟩ Mis on kuum küpsetamismoes? Ägedad ideed leivafestivalilt porgandisaiast banaanileivani

Leiba on maailmas igasugust. Musta, valget, isegi jahuvaba. Meie köögikultuuris on esikohal must rukkileib, Vahemere maades armastatakse nisuvalget, moodne aeg on leivakaardile lisanud mahejahud ja ka jahuvabaduse. Leivafestivalil saab ülevaate neist kõigist, samuti muust põnevast, mida leiva katteks-kaaslaseks pruukida.