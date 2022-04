See oleks nagu suur sünnipäevapidu, käib peast esimesena läbi, kui kunagise Tallinna teenindusmaja, praeguse Tallinki hotelli restorani City Grill House’i söögisaali astume. Rahvas pulbitseb, melu on suur, mõnes lauas ei hoita vahuveiniga tagasi. See on restorani igapühapäevane brantš, hiline hommikusöök, mis kulgeb aeglases rütmis pärastlõunani välja. Linnarahva seas tundub see olevat nii popp, et söömaajale pääsemiseks tuleb kohad aegsasti kinni panna.