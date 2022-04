Eesti esimese lihahäkatoni võitjad on selgunud!

Viis parimat tiimi tegid 31. märtsil Eesti Maaülikoolis ettekande, kus nad oma toodet ja selle saamislugu tutvustasid. Meeskonnad pidid põhjendama, mis teeb just nende toote eriliseks ning miks peaksid tarbijad seda eelistama. Lisaks pakkusid nad oma loomingut maitsta, žürii ja pealtvaatajaid said proovida lihavaba šašlõkki, särtsakat vokirooga, peksuliha, veisesüdamest ja rupsidest tehtud südamepalle ning lillkapsa-, mozzarella- ja jalapenopalle.

«Ausalt öeldes olid kõigi viie tiimi tooted nii läbimõeldud ja heal tasemel, et neil kõigil on potentsiaali jõuda Nõo Lihatööstusse valikusse. Võitjat Katriin II-e eristas aga eelkõige põhjalik läbimõeldud kontseptsioon, mis hõlmab muuhulgas keskkonnajalajälje vähendamist, samuti nende toote uudsus, originaalsus ja suur turupotentsiaal. Loodame nende südamepallidega turule jõuda aasta lõpus või uue aasta alguses,» sõnas Kruustük.

Eesti esimese lihahäkatoni võitja Katriin II liige Mihkel Tammaru ütles, et võidu taga oli äärmiselt süstemaatiline lähenemine. «Me kirjutasime üles kümneid ja kümneid ideid ning hindasime neid kriitiliselt. Me ei tahtnud välja tulla lihtsalt ühe uue maitsega, vaid soovisime pakkuda kontseptuaalset terviklikku lahendust. Väga lihtne on serveerida veise sisefileed, aga meie otsustasime rupsi, täpsemalt veisesüdame kasuks. Nii tulime välja lahendusega, mis on kodumaine, maitsev ja keskkonnasõbralik, aidates ära kasutada terve looma, ninast kuni sabani,» selgitas Tammaru. Katriin II toode on südamepall ehk veisesüdamest tehtud lihapall, kus on sees õuna-astelpaju kaste. Lisaks tutvustas meeskond erinevaid lihapuljongist tehtud tooteid.