PORTAAL ⟩ Harjumaa korterite keskmine ruutmeetrihind läheneb 3000 eurole

Üldine trend on korterite müügipakkumiste arvu vähenemine. Mõnes üksikus piirkonnas – näiteks Kiili vallas ja Keilas – on korterite müügipakkumiste arv portaalis KV.EE aastatagusega võrreldes mitmekordistunud. Pakkumiste arvu suurenemise taga on müüki tulnud arendusprojektide korterid.

Korterite müügihinnad on mitmekümne protsendi võrra kasvanud kõikides Harjumaa piirkondades. Ainus erand on Saku vald. Saku vallas on hinnamuutuse taga samuti uute korterite turg. Sel aastal on Sakus pakkumisel vähem uusi ehk kallemaid kortereid. See toob keskmise pakkumiste hinna alla, kuid ei tähenda, et Saku kinnisvara oleks mingilgi moel aastatagusega võrreldes vähenenud.