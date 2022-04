Ära lase head kraami raisku! Väga hea põhjus, miks spargli alumine ots alles hoida

Spargel (Asparagus officinalis) on üks esimesi kevadel valmivaid vilju. Kalorivaene, ent tervislik hõrgutis sobib nii aurutamiseks, keetmiseks, grillimiseks, ahjus küpsetamiseks kui praadimiseks. Õhukesteks viiludeks lõigatuna passib seda ka toorelt süüa, on ju tegu ühe tõelise vitamiinipommiga.

Kodukokad on harjunud spargli puitunud alumisi otsi ära viskama, taipamata seejuures, et lasevad sõna otseses mõttes raha tuulde. Mashed.com kirjutab, et selmet need uisapäisa prügikasti heita, võiksid kasutada puitunud otsi puljongis, supis või hautises. Täpselt, nagu spargli koortes, on ka spargli otsades märkimisväärne vitamiinivaru, mida ei tasuks raisku lasta.