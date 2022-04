ANALÜÜTIK ⟩ Kinnisvaraarendajad ja oma maja ehitajad on sunnitud aja maha võtma

Arendusturul on näha, et sanktsioonidest tingitud kiire sisendhindade kasv on sundinud kinnisvaraarendajad, aga ka oma maja ehitajad, aja mõneks ajaks maha võtma. Tavainimeste jaoks on muutunud julgeolekuolukord ja kahekohaliseks paisunud inflatsioon vähendanud kindlustunnet, mistõttu näeme mõneks ajaks aktiivsuse vähenemist. Üüriturul on aga liikumine olnud vastupidine – oodata on nõudluse kasvu, millel on mõne aja pärast ootus realiseeruda ka hinnakasvuks. Kokkuvõttes on vesi piisavalt segane, et kõige parem soovitus oleks ehk aeg ajutiselt maha võtta ning tugevate emotsioonide najal tehinguid mitte sõlmida.