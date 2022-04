ENNE JA PÄRAST ⟩ Vaata, kuidas pere vanamoodne köök vähese vaevaga uue ilme sai!

Kahe lapsega pere elab vanamoodsas korteris, mille köök ei vastanud pere vajadustele. Kapid paiknesid liiga madalal, töötasapinnad ei olnud toiduvalmistamiseks sobilikud ja ruumi toidu valmistamiseks ning nautimiseks jäi väheks.

Hoolikalt planeeritud köögi paigutus

Sisekujundaja sõnul on köökides üks kõige levinum viga köögitehnika vale paigutus. See teeb köögi vähem funktsionaalseks ning muudab ka toiduvalmistamise ebamugavamaks. Uue köögi planeerimine või vana ümbertegemine peab tuginema konkreetse pere vajadustele. Hästi läbimõeldud köök ja ruumi loov kasutamine muudab köögi visuaalselt suuremaks ja tekitab kasutuspinda juurde.

Köök enne uuendustöid. Foto: Ikea

«Kõigepealt mõtle läbi, mille jaoks kööki kasutad. Kas lisaks söögitegemisele kasutad seda ka söömiseks ja külaliste võõrustamiseks? Sellest lähtuvalt pane paika planeering, vajalik mööbel ja tehnika. Siin on suureks abiks tasuta veebipõhised planeerimisprogrammid. Ja pea meeles kuldreeglit – külmik peab olema hästi ligipääsetav ning kraanikausist ja pliidiplaadist paari sammu kaugusel. Vana köögi ümberehitamisel jääb seadmete paigutus seadmete ühenduskohtade ja kanalisatsioonitoru tõttu enamasti samaks, kuid ainuüksi külmkapi asukoha muutmine võib palju muuta,» ütles IKEA sisekujundusosakonna juht Pedro Castro.

Vana ja uue köögi kombineerimine

Kööki renoveerides ei pea kõike vana ära viskama ja uuega asendama. Vana mööbli kombineerimine kaasaegsete ja funktsionaalsete lahendustega võib eriti unikaalne välja näha. Nostalgilised elemendid annavad interjöörile ainulaadse atmosfääri ning kannavad edasi pere lugu.

Köök pärast uuendustöid. Foto: Ikea

«Uus sisekujundus peab siiski sobima kodu stiiliga ega tohi ülejäänud interjöörist kardinaalselt erineda. Ruumi ümber kujundades saad säilitada erinevaid elemente, kaunistusi ja värvilahendusi. Näiteks sellesse kööki jätsime mõned endiselt hästi töötavad seadmed nagu veekeetja ja röster. Need lisasid köögile mõnusalt vanaaegset hõngu, mida täiendasime uute sisustuslahendustega. Köögitasapinna uue värvi valikul lähtusime korteri puitparketist, et tuppa veelgi rohkem soojust lisada,» ütles Castro.

Eraldi koht hommikusöögiks ka väikeses köögis

Kui köök on suure köögilaua ja toolide jaoks liiga väike, saab ka väikesesse kööki tekitada eraldi nurgakese hommikuseks kohvijoomiseks. Hea nipp ruumi kokkuhoidmiseks on köögitasapinna kasutamine lauana. Lisades köögitasapinna nurga juurde pukid, saad seal hommikust süüa ja kohvi juua.

Köök pärast uuendustöid. Foto: Ikea

«Kui toolide peal parasjagu ei istuta, saab need lükata tasapinna alla, et ruumi kokku hoida. Toidu valmistamise ajal saab tasapinda kasutada söögi ettevalmistusteks. Nii tekib töötasapinna näol lisaruum, et terve perega koos süüa teha ning hiljem seda söögilauana kasutada,» ütles sisekujundaja.

Nipid väikesesse kööki

Köögi suurust ei saa alati muuta. Küll aga on teisi viise, kuidas selle mahutavust suurendada. «Tuntud reegel, et heledad värvid muudavad ruumi visuaalselt avaramaks, kehtib ka köögis. Seega tasub kasutada heledaid köögikappe. Samuti jätab köök organiseeritud mulje, kui kõik köögikapid on varustatud ustega, mille taga asju hoida. Veel aitavad puhtamat ja terviklikumat muljet luua mööbliga integreeritud kodumasinad,» ütles Castro.

Täiendavate kappide, riiulite, konksude ja siinide lisamine vabale seinapinnale on hea viis, kuidas hoiustamisruumi juurde tekitada ja asjade organiseerimine kergemaks muuta. Organiseerimistarvikute lisamine sahtlitesse ja riiulitesse aitab ruumi maksimaalselt ära kasutada, jättes samal ajal töötasapinna vabaks.

Taskukohased lahendused kiireteks uuendusteks

Kui teil pole võimalik vana kööki täielikult ümber kujundada, saab selle interjööri ka taskukohaselt värskendada. Kõige lihtsam lahendus on seinad ja lagi üle värvida, lisada uued kardinad või valgusallikad. Olemas võiksid olla põhivalgustus, tööpinna valgustus ja siinvalgustid, sest valgus muudab ruumi avaramaks ja hubasemaks.

Köök pärast uuendustöid. Foto: Ikea