VIDEO ⟩ Pandeemia kummaline kõrvalmõju: hotell pakub öömaja toataimedega reisijatele

Lexingtoi linnas asuv Elwood Hotel & Suites pakub majutusteenust inimestele, kes reisivad toataimedega. Kohaliku turismiameti VisitLEXi poolt läbi viidud uurimistöö viis järelduseni, et nõudlus sellise teenuse vastu on olemas. Koostööd alustati just nimelt Elwood Hotel & Suitesiga, et vastav teenus reaalsuseks teha.

«Mitmeaastane pandeemia on tekitanud olukorra, kus lemmikloomadest on saanud beebid ja taimedest uued lemmikloomad,» kirjutas VisitLEX pressiteates. Teenust hakatakse pakkuma alates 8. aprillist. Toataimedega reisijatele on hotellil pakkuda kuus sviiti, milles palju looduslikku valgust.

«On palju lemmikloomasõbralikke hotelle. Miks mitte pakkuda sama külalislahkust ka neile, kes armastavad oma taimi sama palju kui loomi. Leidsime, et on igati mõistlik teha koostööd VisitLEXiga, et viia meie pakutav hotellikogemus uuele tasemele ja julgustama inimestel oma armastatud taimi seiklustele kaasa võtma,» ütles hotelli äriarenduse direktor Barbara Jean Josey.