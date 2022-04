EESTI EHITAB ⟩ Rahvusvaheline ehitusmess tuleb taas!

Ehitusmess toimub juba alates 1997. aastast. Aprillikuine ehitusmess avab ehitushooaja, osalevad firmad tutvustavad oma uusimaid tooteid ja teenuseid Eesti ehitusturul. Turundustuge leiab nii alustav kui ehitusturul juba tegutsev ettevõte. Mess on oodatud nii ehitusturu spetsialistide kui ka ehitushuviliste seas. Viimaste aastate heitlik keskkond ei ole soosinud suursündmuste toimumist: viimati tõi ehitusmess Eesti ehitab valdkonnast huvitatud kokku aastal 2019. Vaatamata koroonaviiruse jätkuvale levikule oleme ühiskonnana sellega järjest enam kohanenud ning möödunud sügishooajal taaskäivitus messinduse sektor nii Eestis kui ka Euroopas. Saame taas kokku tulla ning oma klientidele viimastel aastatel tehastes välja töötatud lahendusi ja tooteid tutvustada.

24. rahvusvahelisest ehitusmessist Eesti Ehitab 2022 võtab osa üle 100 ettevõtte ja organisatsiooni viiest riigist. Teemadering haarab kõiki ehitusturuga seotud valdkondi: muu hulgas leiavad külastajad infot ehitus-, konstruktsiooni-, katuse- ja fassaadimaterjalidest, toodetest on esindatud aknad ja uksed, trepid ja piirded, valgustehnika, kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmed, element- ja moodulehitised, ehitustehnika, maastikuehituslahendused.

Suurima ekspositsioonipinnaga on seekord väljas üks juhtivamaid viimistluskrohvide ja fassaadivärvide ning soojusisolatsiooniliitsüsteemide kaubamärke Baumit. Samuti osaleb messil enam kui 30-aastase kogemusega Euroopa juhtiv katusekatete tootja Budmat ning Eesti kapitalil põhinev Aru Grupp AS, kelle tootmiskompleksi kuulub neli tehast: akna-uksetehas, trepitehas, majatehas ning liimpuidust komponenditehas. Esmakordselt on messil väljas DynaBrac OÜ, kes toob Eesti turule ainulaadse püstakmooduli, mis lihtsustab ja kiirendab santehnilisi ja ventilatsioonitöid kuni 10 korda. Seda lahendust saavad ehitus- ja renoveerimistööde plaanimisel ja läbiviimisel kasutada korteriühistud, arhitektid, ehitusfirmad, moodulmajade ehitajad ja eramajade omanikud. Messil toimub ka MobiLED Estonia OÜ suure võimsusega EcoFlow DELTA seeria akujaamade esmaesitlus ning Jung Vilnius UAB toob messile lüliti LS 1912, mis ühendab klassikalise klahvlüliti kaasaegse tehnoloogiaga.