Oligarhide assistent paljastab: nad nutavad, sest ilus elu sai otsa

St George's Hill on suletud enklaav, mille elanikest kolmandik on venelased. Häda on suur, kuna ligipääsu oma varale neil enam ei ole. Mirrorile antud intervjuus ütles mitme oligarhi isiklik assistent, kelle nimi jäi toimetuse teada, et tööandjad on palunud tal isegi nende taksosõitude eest tasuda, kuna Uberi kontod on suletud.

«Olen kuulnud neid nutmas, sest nad ei saa oma eralennuki pardale minna, puhkust broneerida või isegi Uberit tellida. Raske on neile kaasa tunda. Neid ei huvita, et Ukrainas on sõda ja süütudid tapetakse, neid huvitab vaid endi heaolu,» rääkis ta.

Sama isik rääkis, et üks tema tööandjatest, keda ta kirjeldas kui ülirikast vene naist, oli puhkenud nutma, kuna tema mõisa tellitud ülipeen ja eritellimusel valminud tehnika konfiskeeriti. Veel olevat üks tema tööandjatest jäänud Dubaisse lõksu, kuna esimese klassi lennupilet tühistati.

«Vahetult enne sõda maksis üks mulle tuttav olev vene perekond 24 tuhat naela, et lennata Moskvasse peole. Pardale telliti elusad krabid ja musta kalamarja. Aga nüüd on see kõik muutumas ja on väga hea näha, et nad peavad uue olukorraga kohanema,» lisas allikas.

«Ma naeran nende virisemise üle. Mulle helistavad vene miljardärid vähemalt viis korda päevas, et nende blokeeritud krediitkaartidega tegeleda. Nad küsivad, kas saavad kasutada minu aadressi, et uut kaarti taotleda ja selle läbi sanktsioonidest mööda hiilida. Ma panen siis lihtsalt toru ära. Ma ei saa nende inimestega enam rääkida, nad peavad aru saama, mis toimub ja mida nende juht teeb,» lisab ta.

Olukorra paranemisele vene oligarhid loota ei saa. Ühendkuningriigi välisminister Liz Truss haub uusi plaane, kuidas oligarhide elu veel raskemaks teha. «Vene miljardäre on üle saja. Me peame tegema elu valusaks kõigil neil, kes toetavad Putinit,» ütles ta.