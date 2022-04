36-aastane Samantha Bedford tegi vineeri ja värvipotsikutega oma vannitoast koduse spaa. Üksikema elab Dudley linnas. Maja, mis perele koduks, on vana ja vannituba nägi välja üpris nukker. See Samanthale ei sobinud, ta rullis käised üles ja hakkas tööle.

«Kõik algas sellest, et kuulasin vannis spaamuusikat ja süütasin mõned küünlad, et luua rahustav atmosfäär. Mõtlesin, et saaks ju paremini. Potentsiaali ju on,» rääkis ta The Sunile.