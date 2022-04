Neis kohtades ei tohi mitte mingil juhul telefoni laadida

Enamikes lennujaamades (ka rongi- ja bussijaamades) leiab koha, kus telefoni laadida. Pole isegi oma juhet vaja, kõik vajalik on olemas. Kuid selline usaldus võib valusalt kätte maksta. «Üldiselt on kohad, kus inimesed ei mõtle oma seadmete turvalisusele või on neil lihtsalt liiga kiire, et selle peale tulla, just need kohad, mille pätid sihikule võtavad,» ütles Casaba Security tegevdirektor Jason Glassberg. Võõrast juhet ja pistikut kasutades võib telefoni sattuda pahavara või saab sealt näiteks andmeid varastada. Glassberg soovitab alati enda isiklikku pistikut ja juhet kasutada, sedasi pole ohtu, et midagi halba juhtub.