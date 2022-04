IKEA ja Marimekko ühendavad jõud, et luua saunateemaline erikollektsioon

«Kollektsiooni loomiseks uurime põhjamaist disainipärandit ja meie heaolukultuuri olulist osa saunaskäimist. Ühendades Marimekko pika ajalooga ikoonilised mustrid ja IKEA teadmised kodusisustusest, soovime turule tuua saunakultuurile iseloomulikud tooted, et muuta igapäevaelu paljude jaoks paremaks,» ütles IKEA Rootsi loovjuht Henrik Most. .

Kollektsioon saab olema täis vastuolusid kuuma ja külma, lihtsa ja julge, mängulise ja rahuliku vahel. See koostöö on esimene kord, kui Marimekko on eksklusiivselt koostööbrändi jaoks trükimustreid loonud.

«IKEA ja Marimekko jagavad tugevaid põhjamaade juuri ja demokraatlikku lähenemist disainile. Mõlemad kaubamärgid on pühendunud sellele, et inimeste igapäevaellu rõõmu tuua. Valisime selle kollektsiooni lähtekohaks saunakultuuri mitte ainult Marimekko Soome juurte tõttu, vaid ka seetõttu, et see peegeldab mitmeid põhjamaise elustiili positiivseid külgi. Saun on tavaliselt ruum lõõgastumiseks, nautimiseks ja täielikult iseendaks olemiseks,» ütles Marimekko loovjuht Rebekka Bay.