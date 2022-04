Kinder Surprise'i üllatusmunad vallandasid Suurbritannias salmonellapuhangu

Mõjutatud tooted on üksikud 20-grammised munad või kolmesed munapakid, mille parim enne kuupäev on vahemikus 11. juuli 2022 kuni 7. oktoober 2022.

Ühestki surmajuhtumist teatatud pole, kuid puudub informatsioon ka selle kohta, kui raskelt on nakatunud haigust põdenud. FSA sõnul on haigestunutest 77% lapsed vanuses kuni viis aastat.

FSA on teadlik, et need konkreetsed tooted on väikelaste seas populaarsed, eriti lihavõttepühade lähenedes. Seetõttu kutsutakse vanemaid ja eestkostjaid üle kontrollima, ega tagasikutsumine puuduta mõnda nende kodus juba olemasolevat toodet.