Maailmakuulus Jaapani kapseltorn lammutatakse

Arhitekt Kisho Kurokawa projekteeritud Nakagini kapseltorni peetakse esimeseks moodularhitektuuri näiteks. Tegemist on mitmeotstarbelise hoonega, kus nii kontorid kui korterid. Hoone ehitusega hakati pihta 1970. aastal, kuid kuna hoone koosneb tehases valminud kapslitest, läks kaks aastat, et kõik vajalik olemas oleks. Kõik kapslid valmis, võttis torni kokkupanemine kõigest 30 päeva.

Hoone koosneb kahest tornist, mil ühel 11 ja teisel 13 korrust. Tornid ise koosnevad 140 moodulist ehk kapslist. Iga moodul on 2,5 meetrit lai ja neli meetrit pikk. Iga toa välisseinas asub 1,3 meetrise diameetriga ümmargune aken. Igat kapslit on võimalik eemaldada või asendada, kuid see lõbu on tohutult kallis, mistõttu ei ole kogu hoone eksistentsi jooksul ühtki kapslit uuendatud.