Eksitud on lausa sajanditega! Ehitisregister on hoonete vanuse osas vigane

«Elamu üks olulisemaid näitajaid on ehitusaasta, mis tavaliselt samastub ehitisregistris oleva esmase kasutuselevõtu aastaga,» kirjutab Kruut. «Kuid juba mõnda aega on väga paljude elamute esmase kasutuselevõtu aastad registris täiesti valeks muutunud.»

Probleem on Kruudi kinnitusel suur, sest kinnisvaramaaklerid, hindajad, notarid ja paljud teised kasutavad ehitisregistri andmeid ja nii lähevad kuulutustesse, kinnisvara eksperthinnangutesse, notariaalsetesse lepingutesse ja muudesse dokumentidesse täiesti valed andmed.

«Kinnisvaraportaalides on hulgaliselt valede ehitusaasta andmetega kuulutusi ja maaklerid ning vara müüvad omanikud ei saa midagi teha, sest peavad tuginema ehitisregistri andmetele,» rõhutas ta. «Kogemustega hindajad kirjutavad eksperthinnangusse ehitisregistris oleva vale esmase kasutuselevõtu aasta ja siis peavad selgitama, et see ei ole õige. Väheste kogemusteta hindajatel võivadki eksperthinnangutesse minna ebaõiged andmed.»