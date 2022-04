Mis mõttes? Kraanikausi kohale riputatud silt tekitab koduotsijais kahetisi tundeid

Inglismaal Spaldingi linnas uut omanikku otsiv maja on pealtnäha nagu iga teine. Lisaks on sellel ka üpris mõistlik müügihind. Koduotsijaid pelutab aga selle kööki riputatud silt, mis palub, et elanikud lõpetaksid kraanikaussi urineerimise.