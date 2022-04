Uus projekt muudab koolitoidu tervislikumaks nii lastele kui planeedile

Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskuse vanemekspert Evelin Piirsalu sõnul tähendab uudne «kogu kooli toidukultuuri» raamistik, et koolitoitu käsitletakse edaspidi toitlustusteenusest palju laiemalt. «Väga oluline on eraldi tähelepanu pöörata toidu kvaliteedile, toiduga seotud teemade õppekavasse integreerimisele, koostööle toidusüsteemi eri osapoolte vahel, muuhulgas õpilaste endi, lapsevanemate, ettevõtete ja kohalike talunikega. Selle protsessi keskmes on jätkusuutlikku ja tervislikku koolitoitu toetavad hanked,» lisas Piirsalu.

SEI Tallinna roll SF4C projektis on muuhulgas jätkusuutliku koolitoidu mõõdikute ja keskkonnamõju metoodika väljatöötamise ning partnerriikides olukorra kaardistamise juhtimine. «Seni puudub piisavalt selge definitsioon, mida peaks jätkusuutlik koolitoit endas üldse hõlmama. Projekti lõpuks on loodetavasti nii koolidel kui ka kohalikel omavalitsustel ja koolitoitlustajatel selgem ettekujutus, kuhu suunas koolitoit peaks liikuma, et see oleks nii lastele tervislik kui samal ajal keskkonda võimalikult vähe kahjustav,» sõnas Piirsalu.