Jade on suur 80ndate õudusfilmide armastaja ning on ka oma elamise vastavalt kaunistanud. Kõik näeb välja nagu oleks see pärit 80ndatest – värvid, mööbel ja isegi tehnika. Seintele on joonistatud stseenid ja tegelased Jade lemmikõudukatest ning leidub ka kujukesi, mis nõrganärvilistele hästi ei sobi.