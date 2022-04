PILK PEALE ⟩ Aasta tehasemaja konkursi kinni pannud tegijate nišiks on kõrged ja mahukad moodulhooned

Konkurssi korraldasid Eesti Puitmajaliit ja puitmajaklaster 12. korda ning selle peamine eesmärk on tunnustada parimaid Eesti ettevõtete poolt toodetud puidust tehasemaju ja tutvustada puidust ehitamise võimalusi tervikuna. Aastate jooksul on tehasemajade konkursil osalenud üle 220 erineva objekti eri riikidest. Sel korral esitati konkursile peamiselt Rootsis, Norras ja Eestis asuvaid puitmaju.

Aasta Tehasemaja 2022 konkursi parimad kuulutati välja Eesti Ehitab messi avapeo raames ning võitjaid õnnitles riigikogu liige ja keskkonnakomisjoni esinaine Yoko Alender, kes tõi välja jätkusuutliku ehitamise konverentsil kõlanud olulisi mõtteid. «Ehituse jätkusuutlikuks muutmise kontekstis on vajalik mõelda mitmele asjale. Linnapiirkondade läbimõeldud arendamise ja ringmajanduse kõrval ka nutikate tehnoloogiate kasutamisele, automatiseerimisele ja modulaarsusele. Need on kõik suunad, mida tänased konkursi võitjad juba teevad ning arendavad.