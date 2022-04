LEVITA SÕNA ⟩ Eesti kinnisvaraportaalid avasid Ukraina sõjapõgenikele üürikodude keskkonna

Mõlemas portaalis on aprilli alguse seisuga ligi 800 üüripakkumist ainuüksi Tallinnas. Pakkumisi lisandub palju, aga nõudlus on siiski suurem. Kui mitte arvestada pandeemia aega, siis üürikorteri leidmine on alati keeruline olnud ­– tänases situatsioonis aga veelgi keerulisem. Sõjapõgenikuna omakorda üürikodu leida on raske.

Eestis on senini enamus üürikortereid eraisikute käes, kelle jaoks ei ole üürimine igapäevane äri. Korteri omanikul on alati hirm, kas tema vara säilib, kas lemmikloom närib mööblit, laps kraabib seina või kas üüri- ja kommunaalkulud saavad üürniku poolt makstud. See on arusaadav, et inimesel on soov leida maksejõuline ja kindel üürnik.