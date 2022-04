MIDAGI UUT ⟩ Austraalia hotell utsitab külalisi tubadest varastama

Hotellitoast varastamine saab Austraalia luksushotellis uhiuue mõõtme. Nimelt soovib Melbourne'i linnas asuv The Prince hotell, et külalised tunneksid end sviitides koduselt ning viiksid endaga kaasa neile huvi pakkuvad esemed. Päris kõike kaasa võtta ei saa, küll aga on valikus hulk luksusesemeid, alustades esmaklassilisest keraamikast, lõpetades uhkete hommikumantlite ning kallima margi alkoholiga, kirjutab travel.nine.com.au.