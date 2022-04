Vaiksel öötunnil kolmanda korruse rõdule roninud varas pistis korteriomanikku nähes jooksu

Materiaalne kahju on varguste juures vaid üks osa ja asjad saab enamasti uued osta, kuid emotsionaalse traumaga on lood keerulisemad. Viimase kümnendi jooksul on 77 tuhat eestlast pidanud koju saabudes avastama, et nende eluaset on käinud uudistamas kutsumata külaline. Suur osa ohvritest ütleb, et kõige hullem on seejuures emotsionaalne kahju ja turvatunde kadumine.