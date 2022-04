PEIDUS PÄRAND ⟩ Paide Autotranspordibaasi nr 10 freskomaalid räägivad rahu- ja eneseotsingutest

Teose paremas ülaservas on kujutatud düstoopiliselt kuubikulikku linna, mille on maha jätnud autojuhid, kel tuleb ka sel rännakul ummikus istuda. Siiski pakub neile lootust vikerkaar, mida läbi kunstiajaloo on kujutatud kui sõpruslepingut inimese ja jumala vahel. Kogu ülejäänud teos kujutab paradiisilikku maastikku, kus inimesed näikse olevat leidnud tee kõige olulisema juurde. Teose vaimset atmosfääri rõhutavad viited ristiusule (kirikuvõlvid, rist, valge tuvi, jumalaema lapsega). On teada, et perestroika tingimustes tegi Eestis jõudsa tagasituleku ka luteri kirik ning pühakodade taasavamise kõrval jõudsid religioossed kujundid üha enam avalikku ruumi ka muus kontekstis.

Eestis on palju seinamaale, mis on hävimisohus, kuna nõukogudeaegsetele asutustele ei ole leitud uut rakendust. Niisamuti on automehaanikutele ja -juhtidele rajatud reibas klubihoone jäänud uue riigikorra tulles tühjalt seisma. Freskoesine trepikoda oli aastaid kasutusel kaltsupoe laona, mistõttu on riidekottide virnad teosele palju viga teinud. Kuid tühja sellest – kogu autobaasi alale on kehtestatud uus detailplaneering, mis viitab sellele, et lähiajal nõukogudeaegne kihistus lammutatakse ning ühes sellega hävib ka märgiline fresko.