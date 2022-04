Imelihtne viis, kuidas unarusse jäänud avatud punasele veinile uus elu anda

Paratamatult jõuab avatud veinipudelisse õhk, mis selle maitseomadusi muudab, olgu kork tagasi väänatud nii tugevalt kui tahes. Kokaraamatu autor Andrea Slonecker leidis joomata jäänud veinile nutika otstarbe. Ta soovitab sellest teha koduse veiniäädika – see on väga lihtne, kuid nõuab palju kannatust.

Sloneckeri retseptiga saab hakkama igaüks. Esmalt on vaja purki või mingit muud suletavat klaasanumat. Lisa sinna umbes pool pudelit punast veini ja ligikaudu 60 mil õunaäädikat. Kata anuma ava marliga, mida laota avale vähemalt kaks kihti, ja kinnita riie kummiga. Aseta purk pimedasse toanurka, kus jahe. Kahe kuu möödudes on äädikas veiniga segunenud ja kodune veiniäädikas ongi valmis. Maitselt on see kergelt hapu ja magus. Kui sulle sobiv maitse on saavutatud, eemalda riie ja sule purk kaanega.