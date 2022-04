Lilled, mis õitsevad kogu suve: pikalt kestvad silmarõõmud aeda, rõdule ja terrassile

Suvelillede valik aianduskauplustes on erakordselt lai ja mitmekesine. Seetõttu on otsustamine, millised taimed endaga kauplusest koju viia, üsna keeruline. Valdav osa suvelilledest on tublid õitsejad ning emotsiooni ajel lemmiku valimine pole alati sugugi paha plaan.

Kui aga soovida juba kevade hakul paigutada amplisse, peenrasse või taimekonteinerisse täies õiteilus taimed, mis jaksaksid õitseda järjepanu kuni sügiseste külmadeni, tuleb väheke eelnevat uurimist kasuks. Plantarium toob välja seitse vaprat ja nobedat õitsejat, mille kasvatamisega saab edukalt hakkama ka algaja lillehuviline.

1. Pelargoon

Pelargoone (Pelargonium) kasvatatakse valdavalt erksaõeliste hooajataimedena. Taim on meil nii toa- kui õuetaimena laialt tuntud. Suvelillena kasutatakse peamiselt vöötpelargooni (Pelargonium zonale) hübriidseid sorte.

Üha enam leiab õuetingimustes kasutust ka lõhnav pelargoon (Pelargonium graveolens), mida kasvatatakse eeskätt lopsaka ning meeldivat aroomi eritava lehestiku tõttu. Meie kliimas on lõhnav pelargoon pigem külmaõrn. Populaarsete rõdukasti- ja amplitaimedena kasvatatavad rippuvad pelargoonid on luuderohulehise pelargooni (Pelargonium peltatum) esindajad.

Pelargoonide valik on kaubanduses värvideküllane – lisaks erinevates värvides liht- ja täidisõitele taimedele leidub ka toredaid kirjude lehtedega pelargoone. Külluslikku õitsemist soodustab regulaarne väetamine ning äraõitsenud õisikute eemaldamine. Pelargoonid tulevad edukalt toime ka lühiajaliste ebasoodsate kasvutingimustega nagu liialt kuiv muld ja jahe tuul.

Pelargoone võib istutada suurematesse taimeanumatesse, peenrasse või rõdukasti. Efektne on pelargoon nii soolotaimena kui erinevatest taimeliikidest koosnevates kooslustes. Näiteks sobivad pelargooni kõrvale imehästi sinilobeelia, metsvits, vilt-ristirohi või aed-raudürt. Pelargoone on võimalik lihtsa vaevaga siseruumides talvitada, et need järgmisel kevadel taas õue oma õiteilu näitama tuua.

Pelargoonid. Foto: Shutterstock

2. Begoonia

Begooniad (Begonia) on väsimatud ja vastupidavad suvised õitsejad, mida kaunistavad punased, roosakad, valged või kollakasoranžid lopsakad õied. Begooniate liike ja sorte on terve hulk, sealjuures leidub nii liht- kui ka täidisõitega iludusi.

Üks tarmukamaid õitseja – nagu nimigi ütleb – on alatiõitsev begoonia (Begonia x semperflorens). Alatiõitsev begoonia on aianduses laialdaselt levinud kui üheaastane peenra- ning potilill. Amplites ja taimekastides moodustavad ülevoolavalt kauneid õitekaskaade erinevad rippuvad begooniad – sealhulgas roosbegooniad (Begonia x Elatior) ja mugulbegooniad (Begonia tuberhybrida).

Ühtviisi edukalt kasvavad begooniad nii valgusküllases kui ka varjulisemas kasvukohas. Küllusliku õitsemise tagab hoolas kastmine, väetamine ning närbunud õite eemaldamine. Begooniad õitsevad kuni sügiseste öökülmadeni. Mugulbegooniat on võimalik siseruumides ka talvitada.

Begooniad. Foto: Shutterstock

3. Lemmalts

Lemmaltsad (Impatiens) on kompaktse lehestikuga suvised õitsejad, mis on suurepäraseks valikuks poolvarjulisse ning varjulisse aiasoppi. Õied on sõltuvalt liigist ja sordist punased, valged, roosad, violetsed või kollakad.

Suvelillena on meil levinud eeskätt sultan-lemmalts (Impatiens walleriana) ehk rahvakeeli virkliisu, hertsog-lemmalts (Impatiens new g.) ja aed-balsamiin ehk balsamiin-lemmalts (Impatiens balsamina).