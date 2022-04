SKANDAAL ⟩ Liikumise Black Lives Matter juhid ostsid annetuste eest 5,5 miljonit eurot maksva häärberi

Väidetavalt proovis organisatsioon kinnisvara olemasolu saladuses hoida. «Dokumendid, e-kirjad ja muud teated, mida olen näinud luksusliku kinnisvara ostmise ja igapäevase toimimise kohta, viitavad sellele, et asju on käsitletud viisil, mis hägustavad või ületavad piire heategevusorganisatsiooni ja mõnele selle juhile kuuluva eraettevõtte vahel. Paratamatult jääb mulje, et rassilise õigluse nimel annetatud raha on kulutatud viisil, mis toob kasu organisatsiooni Black Lives Matter juhtidele isiklikult,» kirjutab uuriv ajakirjanik Sean Campbell väljaandes New York Magazine.