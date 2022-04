Räpinas müüakse tervet paneelikat!

2002. aastal ehitama hakatud hoone tööd jäid tol ajal soiku. Ehitusluba on olemas ja see kehtib. Hoonele on tehtud ettevalmistustööd vee-, kanalisatsiooni- ja elektri näol. 2014. aastal pandi maja ette ka uus asfaltkate. Kolmekorruseline hoone on küll väljast enam-vähem valmis ehitatud, kuid sees on tööd teha küllaga.