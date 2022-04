Teki- ja padjatootja pani müüki Pärnumaa suurima tööstuslinnaku

«See on kogu piirkonna suurim tootmisobjekt kokku 32 hoonega,» selgitas LVM Kinnisvara juhatuse liige Ingmar Saksing. Toimiva taristu ja hea juurdepääsuga kompleks on Saksingu kinnitusel tervikuna rohkem väärt kui osadena, seetõttu otsitaksegi praegu huvilist kogu tööstuslinnakule, mitte üksikutele tükkidele.

Hoonete üldpind on kokku 29000 ruutmeetrit, tööstuslinnakus on oma alajaam ja katlamaja. Aiaga ümbritsetud territoorium on kõvakattega.