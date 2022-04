PILDID ⟩ Linnakärast eemale! Tallinna külje all on müüa pilkupüüdev mereäärne pesapaik

3000 ruutmeetrisel krundil asuv kahekorruseline ümarpalgist elumajal on kolmekihiline kimmist katust. Õhtuhämaruses muudab selle kodu eriti õdusaks katuseräästa alla paigaldatud välisvalgustus, mis selle ilu-võlu iseäranis hästi esile toob.

Majas on ahju- ja elektriküte. Esikusse ning pesuruumi on omakorda paigaldatud reguleeritav elektripõrandaküte. Hoones on ühtekokku viis tuba.