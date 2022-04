Kummaline vaatepilt: Kansase teele jäeti maja

Labette'i maakonna šerifi büroo postitas Facebooki foto, millel on näha kruusateele jäetud maja. Šerifi sõnul lõhkes maja vedanud haagise rehv. Omaniku väljaselgitamiseks pöörduti kohalike poole. Töö kandis vilja ja maja omanik leiti üles.

Šerif Darren Eichinger ütles McClatchy Newsile, et omanikuga räägiti. Omaniku sõnul vedas ta oma kodu Oklahomas asuvale kinnistule, kuid rehv lõhkes. Eichinger lisas, et maja on nüüdseks teelt ära viidud.