Ekspert annab nõu, millele vannituba sisustades tähelepanu pöörata

Seal me peseme käsi ja hambaid, kammime, vaatame oma peegelpilti ning teeme muid hügieeniprotseduure – seetõttu tuleb selles vannitoa osas lisaks stiilile arvestada ka kasutajate mugavusega.

Läbimõeldud kapid säästavad asjade üleküllusest

Hästi läbimõeldud vannituba võib olla kui tõeline spaa sinu kodus, ütleb sisearhitekt Annika Raudva. Selle tunde tekitamiseks ei ole aga alati vaja luksuslikku vanni või luksuslikku dušši. Enamiku igapäevaste veeprotseduuride tegemiseks kasutatakse kraanikaussi, nii et hoopis kraanikauss on ruumis üks olulisemaid elemente.

«See, mis on vannitoas kesksel kohal, oleneb ruumi üldisest planeeringust ja avarusest – see on kohe näha, kui vannitoauks lahti teha. Tõsi, ruumi ergonoomilisust planeerides ja seda projektiga kohandades, on kraanikausil vannitoas ületamatult tähtis koht,» ütleb ta.

Kui kesksel kohal on kraanikauss, on sisearhitekti ning seejärel kasutaja jaoks kõige olulisem ülesanne säilitada esteetika interjööris. Seetõttu tuleks ruumi planeerimisel võtta arvesse igapäevaselt kasutatavate esemete hoiukohtade olemasoluga ja inimeste hügieenivajadustega.

«Kui soovite vannituppa terviklikku rahuoaasi ilma kaootilise kraanikausita, pungil täis kappideta, on kasulik täita kõik selle ruumi nišid asjade hoiustamiseks mõeldud kappidega. Kapid peaksid olema disainitud mugavalt ja segmentideks jaotatuna – ühed eraldatud kosmeetika jaoks, teised pistikupesade peitmiseks, et saaks iga kord mugavalt ühendada raseerija, fööni või muu vajaliku seadme. Ilusaid ruume ei tasu kindlasti koormata lisajuhtmete või -seadmetega,» soovitab sisearhitekt.

Mitte unustada panipaiku valamu kohal

Selleks, et luua tõeliselt käepärast kraanikausi ümbrust, soovitab Annika Raudva pöörata tähelepanu mööbli ja peegli asukohale valamu kohal. Näiteks kui on plaanis paigaldada peegel ja kasutada seda meigi tegemiseks, soovitab sisearhitekt ennetada vajadusi ja paigaldada mugav elektrisisend ja korralik peeglivalgustus. Lisaks, kellel ruumi on vähem ja on vaja võimalikult palju esemeid käeulatusse paigutada, tasub valida kraanikausi kohale läbimõeldud kapid.

«Tavaliselt on sellised kapid varustatud ukse külge liimitud peeglitega, mis mitte ainult ei täida oma otsest funktsiooni, vaid aitavad ka ruumi visuaalselt suuremaks teha. Täna pakuvad tootjad erinevaid multifunktsionaalseid kappe laias valikus alternatiividega: integreeritud kvaliteetsest valgustusest, peidetud seebidosaatorist kuni käterätikuhoidjateni ja nii edasi. Sellised lahendused aitavad vähendada ruumi visuaalselt koormamist ning hoiavad selle puhtana ja korras,» märgib Raudva.

Kas komplekteerida ise või valida terviklik vannitoasari?

Sanitaarsüsteemide tootja Geberit esindaja Priit Roostalu ütleb, et viimastel aastatel on tarbijad rohkem otsinud vannituppa sisustust, mis on minimalistliku disainiga, funktsionaalne ja praktiline.

«Enamik nõustub, et valamu ja selle ümbruses asuvate pindade puhastamine ei ole just kõige meeldivam töö. Seetõttu küsivadki inimesed kraanikausside valikul, milline neist oleks lihtsasti puhastatav, jätaks rohkelt vaba ruumi ja omaks selget hoiustamissüsteemi. Neid ootusi hinnates osundavad tootjad ja sisearhitektid mitte ainult üksikute toodete, vaid tervete tootesarjade peale,» ütleb ta.