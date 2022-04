Eestlased avaldavad, mida nad eluilmaski ei sööks

Eestlaste rahvustoit kama, ei meeldi paljudele ning see tõsiasi tuleb ka siin välja. Näiteks kirjutab kasutaja roltskar, et eriti jälk on kama hapupiimaga, mis tema kirjelduse järgi on rõve, tükkis ja maitseb nagu hapupiim. Kõik nii aga ei arva ning kasutaja lift4brosef kutsus roltskari selle peale riigireeturiks.

«Kama on asi, mis ei lähe kohe kuidagi suu sisse ja mille maitset pole võimalik nautida. Isegi nõukaajal, kui väga suur magusaisu oli ning kamašokolaadi pakuti. Minust jäi see puutumata. Igasugused kreemid, vahud jne, kui need sisaldavad kama, siis nägemist. Mitte ühelegi välismaalasele ka ei pakuks seda, et neid mitte piinata,» kirjutab VanChePie kama kohta.

Ka üks oluline supikomponent seller, ei tundu rahvale meeldivat. Celestialchaotic, kes peab ennast üldiselt julgeks toiduga eksperimenteerijaks, ei kannata sellerit üldse. «Kohe cancel (tühistatud), kui kuskil väiksematki tükki näen, paljud supid ja kastmed on seetõttu söömata jäänud,» kirjutab ta.

See pole ainus maitsetaim, mis arutelus silma jääb. Paljudele ei istu ka koriander, mis olevat seebi maitsega. Ka ei meeldi köömned ja petersell.

Ennast liberaalse sööjana esitlev Substantial-Spirit-7, kirjutab: «Roosivesi võib küll põrgusse käia.» Tema meelest on kõik, mis sellega maitsestatud, justkui kolm aastat mõne vanadaami sahtlis seisnud. Kasutaja seisukohaga nõustuvad paljud. Veest rääkides, ei sobi mõnele ka gaseeritud vesi. «Ma pean ikka eluohtliku veepuuduse äärel olema, et gaseeritud vett jooks,» kirjutab Anti-Scuba_Hedgehog.

Ükski vaidlus toidu üle ei saa üle ega ümber maksast, nii ka siin. «Maks. Rõve tekstuur, vastik maitse, õudne asi lihtsalt,» on dopemoney äärmiselt otsekohene. Siiski leiavad paljud, et pasteedi kujul on maks väga maitsev ja täiesti söödav. Näiteks kirjutab allergictosomenuts: «Pasteedina imeline, aga tükina sõltub vägagi tegijast. See on vist kõige rohkem seinast-seina kvaliteediga söök, mida ma proovinud olen.»

Kindlasti paljude jaoks üllatusena, ei meeldi paljudele seened. Korilusrahva jaoks on seda ehk isegi raske mõista. «Maitse polegi halb, aga see tekstuur kui neid hammustad, on lihtsalt õõvastav,» kirjutab Eddynstain. Seeni tormas selle peale kaitsma fromsarahwithlove, kes kirjutas «Oh kurja, kergelt praetud šampinjonid riisi sees on parim asi vist üldse.» Kenakuhi, kes samuti seenegurmaan, kirjutas: «Mmmmm marineeritud seened, mida limasem seda parem...» Seened on igatahes väga vastakaid tundeid tekitav toit.

Üks toit, mis mitmesaja kommentaariga arutluses ehk kõige enam silma paistab, on piimasupp, selle kõikvõimalikes variantides. Olgu selleks klassikaline piima-nuudlisupp või mõni magustoit, mis piima sisse uputatud on. «Leivasupp ja piima-nuudlisupp. Kuumade üheksakümnendate lasteaed on jätnud omad armid,» avaldab oma seisukoha Verdungo.

«Piima juurviljasuppi mäletad? Mul hakkas vasak silm tõmblema,» kirjutab Axemic. TellyMcAvin meenutab lapsepõlve, mil lasteaias pidi taldriku tühjaks sööma. «Kui lapsed ei taha midagi süüa, tee neile üks kord piima juurviljasuppi ja kõik muu läheb peale seda söögiks,» õpetab ta.

Üks üllataja on ühepajatoit. Tegemist on klassikaga, mis viib enamikel keele alla. Kuid võta näpust. Leidub ka neid, kes seda põlgavad. «Mulle näiteks üldse ei meeldi ühepajatoit, sest see oli alati mingi hautatud pekitükkidega masstoodang. Ja siis sain suitsuliha ja armastusega tehtud rooga ja olin armunud,» kirjutab roltskar. Tõesti – tundub, et pekk on asi, mis enamikele ühepajatoidu juures ei meeldi. Asendades see mõne kergema liha või hoopis näiteks hakklihaga, meeldib see rooga paljudele.