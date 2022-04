Üks töö toataimedega, mille jaoks on praegu parim aeg

Noori taimi tuleb ümber istutada korda aastas. Parim aeg on selleks aktiivse kasvuperioodi algus ehk kevad, siis kosuvad nad šokist kiiremini. Haigeid ja paranevaid taimi ümber istutada ei tohi, kuna see võib saada neile saatuslikuks. Need taimed on niigi suures stressis. Kui juured on otsapidi potiaugust välja vupsanud, on see selge märk sellest, et pott on liiga väike ja taim tahab suuremat kodu.