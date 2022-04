Kahetoaline korter on täidetud kõikvõimalike meenetega maailma eri otstest. Cristina räägib, et on suur reisihing. Kuuldes, et tema külalised on Eestist, lõid ta silmad särama. Sõbrad olevat tal paar aastat tagasi Tallinnas ja selle ümbruses käinud ning kiitnud kogemust taevani. Ka meie võõrustajal olla plaan ükskord Tallinna tulla. Tutvumisosa tehtud, oli aeg kööki astuda ja koos kolmekäiguline õhtusöök valmis teha.