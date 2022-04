STATISTIKAAMET ⟩ Kallinenud on pea kõik toiduained

Hinnatõus on tabanud pea kõiki toiduaineid, kõige enam ehk 16,9 protsenti on aga kallinenud kanamunad. Kiirelt on kasvanud ka kohvi, tee ja kakao hinnad, need tooted olid esimese kvartali lõpuks 16,7 protsenti kallimad. Üle 10 protsendi on veel kallinenud puu- ja köögiviljad ning kala ja kalatooted.