IKEA alustas värbamist sügisel avatavasse Tallinna kauplusesse

«IKEA avab selle aasta varasügisel oma esimese suure kaupluse Tallinna lähistel. Seetõttu alustasime massvärbamisega, mille käigus soovime leida töötajad erinevatele ametikohtadele nii müügi-, logistika-, klienditeenindus- kui ka toiduosakondadesse,» lausus IKEA Eesti inimeste ja kultuuri juht Inga Keres. Tema sõnul on IKEA eesmärk olla enamat kui lihtsalt töökoht, mistõttu iseloomustab IKEAt võrdõiguslikkus, isikliku arengu toetamine ja ühtekuuluvustunne.

Mõtteviis ja väärtused

Kuna IKEA Tallinna kauplus on veel ehitusjärgus, loodi T1 keskusesse eraldi värbamiskontor. Umbes 100 ruutmeetri suurune ruum on sisustatud IKEA mööbliga ja imiteerib IKEA tavapärast töökeskkonda. Värbamiskontoris on mugavad ruumid nii koosolekute kui uute meeskonnaliikmete koolitamise jaoks ja ka puhkeala.

«IKEA värbamine erineb sellest, mida kandidaadid tööle kandideerimisel tavaliselt kogevad. Üldjuhul vaatavad tööandjad esimese asjana potentsiaalse töötaja oskusi, pädevusi ja eelnevat kogemust. IKEAs teeme asju teistmoodi. Esimene asi, mida meie värbajad otsivad, on sobiv mõtteviis ja väärtused, nagu vastutus, keskkonnateadlikkus, ühtekuuluvus ja kirg kodusisustamise vastu,» ütles IKEA Eesti inimeste ja kultuuri juht. Ta lisas, et esimene vestlus IKEAs on pigem avatud arutelu ja aus dialoog, mille käigus inimest tundma õpitakse.

IKEA väljapanek. Foto: Ikea

Massvärbamisega paralleelselt alustas Rootsi mööblifirma ka laiaulatusliku värbamiskampaaniaga, mille üheks osaks on kuni 200st IKEA toolist koosnev väljapanek Tallinna eri paikades.