Skyoni kõrghoone sai rahvusvahelise tiitli, mida varem Eestis jagatud vaid viiele

LEED-sertifikaat on rahvusvaheliselt tunnustatud sertifitseerimissüsteem, mille töötas välja USA Rohelise Ehituse Nõukogu. Sertifikaadi saamiseks saab hoone koguda punkte viies erinevas valdkonnas: jätkusuutlik ehituspaik, vee kasutamise tõhusus, energiasäästlikkus, materjalid ja ressursid ning sisekeskkonna kvaliteet, lisapunkte võib saada ka disaini eest. Skyoni saavutatud Platinum sertifikaat on ühtlasi kõige kõrgem näitaja kulla, hõbeda ja klassikalise sertifikaadi kõrval.

Lisaks Skyonile on Platinumi sertifikaadi pälvinud Eestis veel viis hoonet. Sertifikaat anti välja rahvusvahelisel hindamisel ja hoone pälvis 84 punkti 110-st. Skyon on esimene ärihoone Eestis, millele on väljastatud sertifikaat uuenenud tingimuste alusel, mis on võrreldes varasematega rangemad.

Capital Milli tegevjuhi Kaarel Loigu sõnul tõstavad taolised saavutused kinnisvara väärtust ning annavad kliendile ja avalikkusele kinnituse, et hoonele seatud kõrged nõuded on täidetud. Loigu sõnul on sertifikaadid üha olulisemad ka pankade jaoks, sest aina rohkem pööratakse rahastamisel tähelepanu rohepöördele ning keskkonna väärtustamisele. «Kuna hoone projekteerimise ja ehituse faasis järgitakse parimad võimalikke lahendusi, saame olla veendunud, et hoone elukaar saab olema maksimaalselt pikk,» kommenteeris Loigu.

Pälvitud sertifikaat tõotab tõsta hoone väärtust ka rahvusvaheliste investorite silmis. «Suur eeltöö on investori jaoks selle sertifikaadi näol tehtud, kuna ta saab selge arusaama ja kindluse, et tegu on rahvusvaheliselt tunnustatud ja hinnatud märgisega ning nii-öelda kolmas osapool kinnitab omalt poolt hoone vastavust kõrgetele nõuetele,» sõnas Loigu.