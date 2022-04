Ukraina võitmatuse sümbol: köögimööbel, mis keeldus hävimast

Pilti jagas Twitteris edasi ka Ukraina parlamendi liige Roman Hryshchuk. «Kas soovite teada, kuidas me end Ukrainas tunneme?» tõstatas ta pildi pealkirjas küsimuse ning andis sellele ka koheselt ise vastuse: «Nagu see riiul. Venelased üritavad meid murda, aga me peame vastu. Ja me võidame.» Ta lisas: «Selle maja, nagu paljud teisedki, ehitame üles. Me ehitame üles ka koole, haiglaid ja teatreid. Ukraina tõuseb fööniksina tuhast.»