MUNAVABAD PÜHAD ⟩ Mõnusalt kreemine vegan quiche, mille valmistamiseks pole ühtegi köögimasinat vaja

Eelsoojenda ahi 200 °C kraadini. Rulli lehttainas õhemaks, aseta ümmargusse ahjuvormi ja lõika ära ääred, mis üle serva ulatuvad. Sega kausis kokku siidine tofu, taimne koor, kikerhernejahu ning must sool. Soovi korral võib lisada pisut kurkumit, et quiche kollasem tuleks. Haki sibul ja basiilik ning lisa need segule. Vala saadud segu ahjuvormi ning aseta peale poolitatud kirsstomatid. Küpseta ahjus umbes 25-30 minutit, kuniks quiche on pealt kuldne ning taigna äär kergelt pruun. Lase enne serveerimist täielikult jahtuda.