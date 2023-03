OHTLIK VÄRK ⟩ Peamine viga, mida inimesed pesukapslit kasutades teevad

Tuleb välja, et paljud kodutarbijad ei tee pesukapslite karbil olevatest instruktsioonidest väljagi. Viimastel aastatel populaarseks muutunud kapslid võivad aga väära kasutamise korral tingida ebakvaliteetse pesutulemuse, vahendab 9now.nine.com.au.

«Pesukapsel tuleb alati esimesena trumlisse visata. Seejuures võiks jälgida, et kapsel trumli tagumisse otsa jääks. Kuna pesukapsel vajab lahustumiseks võimalikult suurt kokkupuudet veega, tuleb see rõivakuhja alla paigutada,» selgitab Zinna. Ta lisab, et vastasel juhul peavad tarbijad leppima kas ebapiisava pesutulemuse või inetute plekkidega rõivastel.