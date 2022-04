EKSPERT SELGITAB ⟩ Mida tähendab euribori tõus laenuvõtjale

Euribor on intressimäär, millega laenavad teineteisele raha Euroopa pangad ning seda nimetatakse ka rahaturu intressimääraks. Euribori tõus mõjutab väga paljusid laenuvõtjaid Eestis, kuna suur osa laene, sealhulgas kodulaen ja liising, on seotud enamasti 6 kuu euriboriga. Laenude endi periood on reeglina palju pikem. Prognooside järgi tõuseb praegune negatiivne euribor järgmise aasta lõpuks 1,3 protsendile.

Uusküla selgitas, et see, kui palju intressimäärad järgnevate aastate jooksul tõusevad, sõltub euroala hinnakasvust. «Kui hinnad tõusevad euroalal pikema aja jooksul rohkem kui 2 protsenti aastas ja tekib ootus, et hinnatõus jätkub, siis tõstab Euroopa Keskpank ka intressimäära, et hinnatõusu pidurdada,» ütles peaökonomist. Energia ning toormete kallinemise tõttu oli viimatine aastane hinnatõus euroalal 7,5 protsenti.