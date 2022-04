Omavalitsuse liigne agarus? Nartsissipeenrad hävitati eriti jabural põhjusel

Cornwalli krahvkonnas asuva Saint Blazeyi ametnike sõnul on nartsissid mürgised ja võivad lastele tekitada terviseprobleeme, kui nad lilli söövad. «Hiljuti aset leidnud ohutuskoolitusel, soovitati meil kõigilt mänguväljakutelt nartsissid eemaldada, kuna kõik nartsisside sordid võivad olla mürgised,» ütles linna volikogu esindaja. Ta lisas, et seoses potentsiaalse terviseriskiga, uusi nartsisse mänguväljakutele ei istutata ning olemasolevad eemaldatakse peale õitsemist.

Kuid näiteks Roselyoni mänguväljaku komitee esindaja otsusega rahul ei olnud, nimetades seda äärmiselt julmaks aktiks. «Kas järgmiseks pannakse igale poole üles sildid, et ärge sööge nartsisse? See on täiesti jabur. Siin kasvas üle tuhande lille. Öelda, et need tuleb eemaldada, sest lapsed võivad neid süüa, on rumal,» ütles Metrole komitee esindaja.